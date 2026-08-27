Presidente do Comité Olímpico polaco detido no escândalo das criptomoedas

“Radoslaw Piesiewicz foi detido no âmbito da investigação do caso ZondaCrypto. O ministério público fornecerá mais informações assim que o processo contra ele estiver concluído”, escrevei Zurek na sua página oficial da rede social X.



De acordo com a imprensa local, a detenção foi efetuada em Varsóvia pelo Departamento Central de Combate ao Cibercrime polaco.



Também hoje, mas antes de as autoridades entrarem em ação, o jornal Rzeczpospolita divulgou que Piesiewicz terá recebido um relógio de luxo avaliado em 40 mil euros do diretor da ZondaCrypto, Przemyslaw Kral, durante uma visita ao Mónaco em novembro de 2025.



Nas redes sociais, Piesiewicz, que lidera o PKOl desde 2023, negou qualquer ato ilícito e explicou que o relógio foi adquirido com os seus próprios recursos, com Kral a atuar apenas como intermediário na compra.



Na Polónia, O escândalo da ZondaCrypto começou em outubro de 2025 e, em abril deste ano, a Procuradoria de Katowice abriu uma investigação por fraude estimada em quase 100 milhões de euros e branqueamento de capitais.



Entretanto, a plataforma, que chegou a ser patrocinadora principal do PKOl, declarou falência e Kral começou a cooperar com as autoridades polacas.



A ZondaCrypto terá também sido o responsável financeiro por vários eventos em 2025 na campanha eleitoral de Karol Nawrocki, atual presidente do país.



Durante o seu mandato, Nawrocki já vetou por duas vezes leis que visavam implementar regulamentações rigorosas no mercado polaco de criptomoedas.



