Presidente do COP recebido por Thomas Bach para aprofundar cooperação com o COI

Na agenda da reunião de Gomes com Bach, que será substituído por Kirsty Coventry na presidência do COI em 23 de junho, esteve "o debate de ideias sobre como aprofundar a cooperação" entre as duas entidades, "com especial ênfase na boa governação com foco nos atletas, na transparência e na promoção do desporto como instrumento de desenvolvimento e inclusão social".

Foram ainda discutidas estratégias para divulgar mais os ideais olímpicos entre a juventude, indica o COP.

"Este diálogo com o COI abre novas perspetivas para o desporto em Portugal, tendo em conta a vasta experiência olímpica de Thomas Bach, e a nossa intenção de, mais tarde, com a nova presidente, Kirsty Coventry, darmos seguimento a este primeiro encontro e cooperarmos para aumentar a participação de jovens atletas e a igualdade de género", salientou Fernando Gomes, citado na nota do organismo olímpico português.

O presidente do COP aproveitou a viagem a Lausana, na Suíça, para reunir também com vários outros responsáveis do COI, nomeadamente, James Macleod, diretor para as Relações com os Comités Olímpicos Nacionais e Solidariedade Olímpica, ou Anne-Sophie Voumard, diretora de televisão e marketing do COI.

Estava previsto Fernando Gomes ser acompanhado na visita por Rosa Mota, que iria assinar o Mural Olímpico. No entanto, a falha elétrica que aconteceu na segunda-feira na Península Ibérica impediu a campeã olímpica da maratona em Seul1988 de viajar e a assinatura teve de ser adiada.

Durante a viagem à Suíça, o presidente do COP assistiu ainda à final da Youth League, disputada entre o FC Barcelona e o Trabzonspor, que os jovens catalães venceram por 4-1.

O jogo realizou-se no estádio localizado em frente à sede da UEFA, em Nyon, onde antes Fernando Gomes participou na reunião de encerramento do grupo de trabalho que liderou nos últimos anos, no âmbito do Comité de Competições da UEFA, responsável pela implementação desta competição.

