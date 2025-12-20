Presidente do Fenerbahçe investigado por tráfico e impedido de sair da Turquia

Após ser ouvido, o empresário turco-americano Saadettin Saran foi submetido a um teste de despiste de drogas.



Como medida cautelar, a justiça turca impediu o presidente do Fenerbahçe de abandonar o país enquanto decorrer a investigação.



Saran foi ouvido na qualidade de “suspeito” por alegados crimes de “obtenção de substâncias estupefacientes” e “facilitação do consumo de drogas”.



O empresário assumiu a presidência do clube turco em setembro.