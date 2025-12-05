Mais Modalidades
Presidente italiano defende que JO Inverno de 2026 podem abrir caminho à paz
O Presidente italiano, Sergio Mattarella, manifestou hoje a esperança de que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 possam contribuir para "acabar com as agressões", apelando ao cumprimento da trégua olímpica.
Durante a cerimónia oficial de receção da chama olímpica, na Praça do Quirinal, em Roma, Mattarella recordou que a Itália solicitou formalmente a aplicação da trégua pedida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e, entretanto, aprovada pelas Nações Unidas.
“Esperemos que a trégua seja realmente possível, e que os dois meses que nos separam dos Jogos Olímpicos possam trazer e diálogo e acabar com as agressões”, afirmou.
O percurso da tocha tem início no sábado, no Stadio dei Marmi, junto ao Estádio Olímpico, percorrendo alguns dos locais mais emblemáticos da capital italiana, incluindo a Praça de São Pedro, o Panteão, os Fóruns Imperiais e o Coliseu.
Transportada por 10.001 atletas, a tocha percorrerá 12.000 quilómetros ao longo de 63 dias, passando por mais de 300 cidades, entre as quais Siena, Agrigento, Pompeia, Florença, Veneza e Como, antes de chegar a Milão em 05 de fevereiro, véspera da cerimónia de abertura da competição, no estádio de San Siro.
Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.
“Esperemos que a trégua seja realmente possível, e que os dois meses que nos separam dos Jogos Olímpicos possam trazer e diálogo e acabar com as agressões”, afirmou.
O chefe de Estado sublinhou ainda a urgência e necessidade "da amizade e da paz entre os povos”, acrescentando que “a paz está inscrita no ADN olímpico”, durante a cerimónia na qual marcaram presença a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e a presidente do COI.
Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.Kirsty Coventry destacou, por outro lado, que “a chama olímpica não transporta apenas as esperanças dos atletas, mas também todos os sonhos daqueles que acreditam no poder do desporto”.
O percurso da tocha tem início no sábado, no Stadio dei Marmi, junto ao Estádio Olímpico, percorrendo alguns dos locais mais emblemáticos da capital italiana, incluindo a Praça de São Pedro, o Panteão, os Fóruns Imperiais e o Coliseu.
Transportada por 10.001 atletas, a tocha percorrerá 12.000 quilómetros ao longo de 63 dias, passando por mais de 300 cidades, entre as quais Siena, Agrigento, Pompeia, Florença, Veneza e Como, antes de chegar a Milão em 05 de fevereiro, véspera da cerimónia de abertura da competição, no estádio de San Siro.
Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.