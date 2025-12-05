Presidente italiano defende que JO Inverno de 2026 podem abrir caminho à paz

O chefe de Estado sublinhou ainda a urgência e necessidade "da amizade e da paz entre os povos”, acrescentando que “a paz está inscrita no ADN olímpico”, durante a cerimónia na qual marcaram presença a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e a presidente do COI.





Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.



Durante a cerimónia oficial de receção da chama olímpica, na Praça do Quirinal, em Roma, Mattarella recordou que a Itália solicitou formalmente a aplicação da trégua pedida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e, entretanto, aprovada pelas Nações Unidas.Kirsty Coventry destacou, por outro lado, queO percurso da tocha tem início no sábado, no Stadio dei Marmi, junto ao Estádio Olímpico, percorrendo alguns dos locais mais emblemáticos da capital italiana, incluindo a Praça de São Pedro, o Panteão, os Fóruns Imperiais e o Coliseu.Transportada por 10.001 atletas, a tocha percorrerá 12.000 quilómetros ao longo de 63 dias, passando por mais de 300 cidades, entre as quais Siena, Agrigento, Pompeia, Florença, Veneza e Como, antes de chegar a Milão em 05 de fevereiro, véspera da cerimónia de abertura da competição, no estádio de San Siro.