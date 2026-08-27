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Primeiro dia dos Mundiais de Canoagem com dois primeiros lugares, dois segundos e um terceiro para os atletas nacionais
Os atletas portugueses na canoagem têm esta quinta-feira as primeiras três possibilidades de apuramento para finais dos mundiais de canoagem de velocidade e paracanoagem na Polonia. E mais 3 tripulações começam nas eliminatórias.
O enviado especial da RTP Antena 1 a Poznan, na Polónia, Horácio Antunes, conversou com o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, que viu a prestação dos canoístas nacionais, no primeiro dia de provas, como uma jornada muito positiva e muito competitiva.
- 08h25- C1 200 m -Beatriz Fernandes
- 09h45- K2 500 m - Ana Brito/Clara Duarte
- 10h03- K2 500 m- João Ribeiro/Messias Baptista
O K4 500 metros campeão do mundo de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha compete às 14h00, horas de Lisboa, em busca de uma das três primeiras posições na sua semifinal que lhes permita prosseguir a defesa do título.
Dia igualmente importante para Beatriz Fernandes e Inês Penetra, com o mesmo desafio na C2 500, na qual vão tentar repetir a presença na final alcançada em 2025, em Itália: Beatriz também começará a competir em C1 200.
Ana Brito e Clara Duarte estreiam-se no K2 500 metros, procurando dar resposta a um desempenho menos positivo no K4 500 que integraram com Francisca Lopes e Maria Rego Gomes.
Na paracanoagem, Alex Santos vai tentar ser bem-sucedido em KL1 200 metros.