Principais candidatas garantem vaga nos `quartos`em Peniche

A campeã mundial em título Caitlin Simmers, dos Estados Unidos (EUA), que lidera o ranking da Liga Mundial de Surf (WSL) e já venceu a etapa portuguesa em 2023, demonstrou novamente que está em grande forma, tendo sido a portuguesa Yolanda Hopkins a sua vítima nos 'oitavos'.



Por seu turno, a australiana Tyler Wright, bicampeã do mundo (2016 e 2017), deixou pelo caminho a compatriota Sally Fitzgibbons, enquanto a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em 2023 e campeã olímpica em 2024, que ganhou em Supertubos em 2019, derrotou a australiana Isabella Nichols.



Também a francesa Johanne Defay, vencedora da prova em Peniche no ano passado e medalha de bronze em Paris2024, avançou para os quartos de final, deixando a também gaulesa Vahine Fierro pelo caminho. Isto, num momento em que se encontra grávida de 16 semanas e tem em Portugal a sua última competição antes de fazer uma pausa na carreira competitiva.



Do leque de maiores candidatas à conquista do MEO Rip Curl Pro, terceira etapa do circuito principal da WSL, apenas a brasileira Tatiana Weston-Webb, que venceu em 2022 o evento luso, foi hoje eliminada, ainda na fase das repescagens.



Nota ainda para a australiana Molly Picklum, que ocupa o segundo lugar do ranking mundial - após o terceiro lugar no Havai (Estados Unidos) e o segundo posto em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) - e deixou para trás a brasileira Luana Silva.



Com apenas oito surfistas em prova na competição feminina, vão haver duelos 'escaldantes', a começar logo na primeira bateria, com Caroline Marks a defrontar Johanne Defay. Na segunda, Molly Picklum enfrenta Tyler Wright, num confronto 100% 'aussie'.



Caitlin Simmers e Erin Brooks, que tem estado em plano de evidência na prova de Peniche com um surf de alta qualidade apesar de só ter 17 anos, vão disputar a terceira bateria, e a norte-americana Bella Kenworthy e a havaiana Gabriela Bryan competem no quarto e último 'heat' dos quartos de final.



No quadro masculino a prova está ainda numa fase inicial, uma vez que hoje só se disputou a ronda de eliminação, marcada pelas saídas precoces do português Frederico Morais e do brasileiro João Chianca, que ganhou em Peniche em 2023 e foi a maior surpresa (pela negativa) até agora.



Além disso, como a prova masculina conta inicialmente com 36 atletas, o dobro da feminina, quando a ação regressar nas ondas de Peniche vai ser disputada a ronda dos 32, equivalente aos 16 avos de final.



A próxima chamada da prova portuguesa do circuito mundial, cujo período de espera arrancou no sábado e decorre até 25 de março, na Praia de Supertubos, em Peniche, Leiria, está marcada para segunda-feira, às 06:50.