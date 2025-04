Proença agradece apoio das Associações Distritais e Regionais nos primeiros meses de mandato

“Agradeço o apoio das ADR nos primeiros meses de mandato desta direção, no compromisso demonstrado em torno dos objetivos e grandes desafios comuns. Juntos, vamos cumprir o nosso desígnio, que é unir o futebol com respeito pela sua pluralidade”, disse Pedro Proença após a reunião que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa mensagem divulgada no site oficial da FPF.



De acordo com a mesma mensagem, no encontro estiveram os representantes das 22 ADR e outros membros da nova direção da FPF.



Esta foi a segunda reunião de Proença com os sócios ordinários, depois de já ter recebido as seis associações de classe com representação na Assembleia Geral da FPF.