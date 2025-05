Proeza de Nuno Borges em Roland Garros

O maiato, 41.º no ranking ATP, não entrou muito bem no encontro, disputado no ‘court’ Suzanne-Lenglen, mas reagiu bem e conseguiu dar a volta ao adversário, duas vezes finalista de Roland Garros, em 2022 e 2023, vencendo em quatro partidas, com os parciais de 2-6, 6-4, 6-1 e 6-0, tornando-se no primeiro jogador masculino português a marcar presença na terceira ronda do torneio gaulês.



Aparentemente nervoso e tenso, Borges teve dificuldade em lidar inicialmente com o ritmo e intensidade de Ruud, que facilmente chegou ao 3-0, e, apesar de ter sofrido uma quebra de serviço, impôs mais dois ‘breaks’, confirmando o domínio sobre o português.



Na segunda partida, Nuno Borges anulou um ‘break point’ no segundo jogo, impedindo o adversário de manter o ascendente, e, no quinto jogo, passou para a frente do marcador, igualando a contenda ao segundo ‘set point’ que dispôs.



Com a qualificação para a ronda seguinte em aberto, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis ganhou novo ânimo, maior confiança e assertividade e, beneficiando da aparente dificuldade de movimentação de Ruud, assistido ao joelho esquerdo no final do terceiro set, não baixou mais a guarda.



Depois de impor três 'breaks' na terceira partida ao campeão do Masters 1.000 de Madrid, Nuno Borges repetiu a proeza no quarto set e encerrou o duelo ao fim de duas horas e 17 minutos, registando 51 ‘winners’ e 21 erros não forçados, face aos 32 pontos ganhantes e 38 erros não provocados do opositor.



Batendo pela primeira vez na carreira um jogador do top 10, depois de ter derrotado o búlgaro Grigor Dimitrov no Open da Austrália, então 13.º do mundo, e de ter beneficiado da desistência do dinamarquês Holger Rune (12.º ATP) em Monte Carlo, o maiato garantiu a estreia na terceira ronda do 'major' francês.



O próximo adversário de Nuno Borges será o australiano Alexei Popyrin (25.º ATP), com quem lutará por uma vaga nos oitavos de final na Cidade Luz e, em caso de vitória, igualará o seu melhor resultado em torneios do Grand Slam, já alcançado no Open da Austrália e Open dos Estados Unidos, ambos em 2024.