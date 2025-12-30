Projeto em Coimbra promove saúde mental de crianças e adolescentes atletas

Intitulado "Sports Mental Bag", o projeto de investigação está a beneficiar as crianças e adolescentes atletas de futebol da Academia Sporting da Ribeira de Frades, em Coimbra, tendo por objetivo promover a saúde mental, o bem-estar e a regulação emocional junto deste público.

Desenvolvido pela ESEUC, sob coordenação da docente e investigadora Rosa Simões, em parceria com aquela escola de formação de jogadores das Academias Sporting, a iniciativa procura também reforçar a literacia em saúde mental dos adultos que os acompanham.

O programa foi "iniciado em meados deste ano e prosseguirá, pelo menos, até ao final de dezembro de 2026", para fortalecer competências emocionais, reduzir estigma e promover ambientes desportivos mais saudáveis, revelou hoje a ESEUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Atualmente, beneficiam do projeto cerca de 90 atletas, 56 pais e/ou encarregados de educação e 18 dirigentes e treinadores.

Numa sessão no relvado do complexo desportivo, "os jovens atletas identificam e nomeiam emoções (alegria, medo, raiva, tristeza, nojo), reconhecem sinais corporais e expressões faciais, associam emoções a situações reais do treino e da competição, e praticam uma breve técnica de `mindfulness` (respiração consciente)", explicou Rosa Simões.

O intuito da ação é desenvolver consciência emocional, melhorar a comunicação emocional e compreender o impacto das emoções no rendimento e no comportamento desportivo, analisou a professora da ESEUC, especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica.

Por outro lado, pais/encarregados de educação, treinadores e dirigentes participam em sessões onde se abordam questões como os três pilares do "clima empoderador" (tarefa, autonomia, apoio), ou os comportamentos dos pais e treinadores que promovem ou prejudicam este clima.

"Ambientes desportivos focados na tarefa, na autonomia e no apoio emocional promovem bem-estar, motivação, persistência e menor ansiedade competitiva nas crianças e adolescentes", sustentou Rosa Simões, citada no comunicado.

Já o dirigente do Sporting Clube Ribeirense/Academia Sporting da Ribeira de Frades, Pedro Ilharco, mencionou o "interesse [da estrutura desportiva] em ajudar as crianças e jovens a desenvolverem-se sob todos os pontos de vista".

No comunicado, ao notar que a Academia tem em funcionamento, há vários anos, um programa no domínio da motricidade infantil, o técnico de futebol afirmou que "o desenvolvimento de competências na área da saúde mental está a ser, também, um passo importante em prol das crianças" em formação.

Segundo Rosa Simões, o "Sports Mental Bag" é um projeto de investigação piloto, com potencial de expansão, porque os seus princípios são transversais a outras idades e a todos os contextos desportivos.

Entretanto, quanto a um eventual alargamento a outras idades e modalidades, disse que "terá de ser faseado e com adaptações de linguagem, exemplos e rotinas", algo que só será viável após a "avaliação de resultados e necessidades no grupo atual".

"O que temos verificado é o interesse de outras estruturas de futebol, que solicitam a replicação do `Sports Mental Bag` nos seus contextos", concluiu.