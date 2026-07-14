Prova de triatlo longo de Caminha condiciona trânsito na EN13 no domingo

“A EN13 estará condicionada entre as 06:30 e as 10:45. Fruto do trabalho desenvolvido pelo município e pelas entidades parceiras, serão assegurados dois corredores de circulação, permitindo manter a mobilidade e reduzir significativamente os impactos para residentes, visitantes e utilizadores habituais da via”, descreve, em comunicado, a Câmara de Caminha.



A autarquia pede a “compreensão de toda a população para eventuais constrangimentos temporários”, sublinhando que as medidas “são fundamentais para garantir a segurança dos participantes e o sucesso de um evento que volta a colocar Caminha no centro das atenções do desporto nacional”.



A Câmara observa que a prova integra o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo de Média Distância e uma Prova Aberta, e “continua a afirmar-se como uma das mais importantes competições de triatlo realizadas em Portugal”.



Este ano, há um “recorde de participação, com a inscrição de “mais de 900 atletas de várias nacionalidades”.



“O Triatlo Longo de Caminha é hoje reconhecido como uma prova de referência, reunindo centenas de atletas, treinadores, equipas técnicas e público. A sua realização contribui para a promoção da prática desportiva, dos estilos de vida saudáveis e para a projeção do concelho além-fronteiras”, observa o município.



Para a autarquia, “as características únicas do território, aliando mar, rio, montanha e excelentes infraestruturas, fazem de Caminha um local privilegiado para acolher competições desta natureza”.



Em abril, a Câmara revelou que a prova ia passar a realizar-se aos domingos a partir das 06:30, permitindo restabelecer a circulação na EN13 pelas 10:00.



“Na sequência de uma análise cuidada às edições anteriores e às preocupações manifestadas pela comunidade, a organização, com o apoio do município, procedeu a alterações estruturais com o objetivo de melhorar a experiência global do evento, minimizando os constrangimentos e reforçando o impacto positivo no território”, justificou.



Na ocasião, a Câmara disse que os trajetos alternativos iam estar em circuitos identificados por cores, “assegurando o acesso às diferentes freguesias do concelho com eficiência e previsibilidade, mesmo durante a realização da prova”.