Pugilismo. Manny Pacquiao anuncia fim da carreira

"É-me difícil aceitar que a minha carreira no boxe tenha terminado", disse Pacquiao, de 42 anos, numa mensagem de vídeo publicada na rede social Twitter. "Hoje anúncio a minha reforma", acrescentou.



Esta declaração surge dez dias após o lendário pugilista, que se tornou um herói nacional, ter anunciado a candidatura às eleições presidenciais de maio de 2022 nas Filipinas.



Manny Pacquiao, que cresceu nas ruas antes de se tornar uma estrela internacional, afirmou ser candidato algumas semanas depois da sua última luta profissional, uma derrota a 22 de agosto em Las Vegas contra o cubano Yordenis Ugas.



O filipino começou a sua carreira profissional em janeiro de 1995 com uma bolsa de 1.000 pesos (19 euros) antes de acumular uma fortuna estimada em mais de 500 milhões de dólares.



O pugilista, casado e com cinco filhos, agradeceu aos milhões de fãs em todo o mundo e prestou uma homenagem especial ao treinador de longa data, Freddie Roach, dizendo que o considera um membro da "família, um irmão, um amigo".



Manny Pacquiao entrou para a política em 2010, quando foi eleito deputado, antes de se tornar senador em 2016. Por vezes, suscitou controvérsia com as suas declarações anty-gay ou a favor da pena de morte.



Ainda assim, é muito popular no arquipélago de 110 milhões de pessoas, onde, apesar de ter nascido em extrema pobreza, a generosidade e o sucesso alcançado são profundamente admirados.