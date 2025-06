Pugilista Uisma Lima conserva título mundial de peso super meio-médio

Lima, de 32 anos, impôs-se a Koopman no nono assalto do combate, infligindo um ‘TKO’ (knock out técnico) com um golpe cruzado de esquerda ao sul-africano, que, até este duelo, estava invencível na categoria, com 15 triunfos em 15 combates.



Desta forma, o pugilista nascido em Luanda e radicado no Porto desde os oito anos conserva o ‘cinturão’ conquistado em 12 de dezembro de 2024, então sobre o indiano Sukhdeep Singh Bhatti, em Toronto, no Canadá, passando agora a ter um registo de 14 vitórias e uma derrota.



Ligado ao Vitória de Guimarães desde setembro de 2023, onde treina sob a orientação do técnico Alberto Costa, o lutador entrou pela primeira vez no top-100 do ranking da plataforma informal BoxRec após derrotar o arménio Araik Marutjan em Berlim, em 25 de novembro desse mesmo ano.



Conhecido no circuito como ‘monstro’, Uisma Lima, profissional desde 2019, conquistou depois o título intercontinental da Federação Internacional de Boxe (IBF), outra das organizações que tutela a modalidade, ao vencer o alemão Haro Matevosyan em abril de 2024, também em Berlim, antes de realizar o combate que lhe deu o título face a Sukhdeep Singh Bhatti.