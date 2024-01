Quatro equipas lusas vencem na "Champions" de hóquei

No Grupo B, os encarnados superaram os espanhóis do Reus (4-2), ao passo que os "leões" dividiram os pontos com o Calafell (Espanha), estando as equipas lisboetas no primeiro e segundo lugar do agrupamento, respetivamente, com seis e quatro pontos.Já no Grupo D, o dia foi positivo para as cores portuguesas, com a Oliveirense, primeira classificada, com seis pontos, a bater fora os italianos do Amatori Lodi (2-3) e o Valongo, segundo, com quatro, a derrotar em casa os franceses do Saint-Omer (4-1).No Grupo C, o FC Porto foi vencer a casa do Lleida (Espanha), por 1-2, enquanto o Sporting de Tomar perdeu na visita ao Trissino (Itália). Os "dragões" comandam o agrupamento, com seis pontos, e os "leões" de Tomar são terceiros, com quatro.Já no Grupo A, o Óquei de Barcelos foi derrotado fora pelo FC Barcelona (3-1) e segue no segundo lugar com seis pontos, atrás dos catalães, que têm nove.