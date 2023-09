Quatro portugueses no Mundial de breaking em Lovaina

A ‘b girl’ Vanessa Marina (“Vanessa”) e o ‘b boy’ Diogo Oliveira são os nomes mais credenciados da lista, que inclui ainda Alexander Ponevezhskiy (“Bruce Almighty”) e Catarina Ferreira (“Cat”), entre 150 atletas masculinos e 100 femininos.



Diogo Oliveira, ou “Deeogo”, explica à Lusa que esta “é uma competição de grande dimensão”, em que conta sobretudo o apuramento para a série de qualificação olímpica, aberta aos seis primeiros de cada género que não estejam já apurados para Paris2024.



“É o que estou à procura. [...] Gosto de levar as expectativas baixas, mas o treino está cá, estou preparadíssimo e superconfiante”, afirma o atleta de 31 anos, campeão nacional em 2022.



Apesar disso, “o melhor resultado” seria precisamente aceder a esse torneio pré-olímpico, e também chegar aos quartos de final, e ficar nos oito primeiros, para poder voltar ao apoio do Comité Olímpico de Portugal (COP).



Sem poder dedicar-se a 100% a esta área, uma vez que dá aulas de dança, está inscrito em mestrado e a participar em espetáculos de dança, “por muito que queira e por muito que sonhe” as condições não permitem outra dedicação plena.



Bronze no Europeu de 2022, Vanessa Marina chega ao Campeonato do Mundo no 18.º lugar do ranking mundial numa temporada em que foi aos ‘quartos’ dos Jogos Europeus Cracóvia2023, tendo sido terceira no World Battle, no Porto, já este mês.



Apesar de os campeões do mundo terem entrada direta nos Jogos, acredita que a forma mais provável de chegar ao evento do próximo ano será pela série de qualificação olímpica, como ‘Deeogo’.



“É tomar um passo de cada vez e tentar esse posicionamento”, assume, à Lusa.



A ‘b girl’ espera conseguir “chegar o mais longe possível”, mas lembra que uma competição destas, que não atribui pontos, tem ainda assim “as melhores” em ação.



Depois de hoje o dia ser dedicado às viagens e treino, no sábado disputam-se eliminatórias até chegar aos 32 melhores de cada género.



No domingo, o top 16 arranca o dia e as medalhas são disputadas ao final da tarde, com eliminação direta até aos quartos de final, quando a competição assume um esquema de três rondas.