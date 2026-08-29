Queda dita abandono de Tadej Pogacar quando liderava destacado

Detentor da camisola vermelha, de líder da classificação geral, desde o primeiro dia de competição, o corredor, de 27 anos, caiu no seio do pelotão, a pouco mais de 32 quilómetros, numa reta plana, durante uma etapa realizada na Comunidade Valenciana em que não se adivinhava qualquer alteração na classificação geral.

Na sequência do acidente, `Pogi` apresentou feridas no sobrolho e no ombro esquerdos, com todos os restantes elementos da equipa a reunirem-se em seu torno, incluindo os portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, e o diretor desportivo, Matxín Fernández.

O atleta entrou pouco depois num veículo para receber auxílio médico, com a organização a confirmar pouco depois o abandono do até agora primeiro classificado da geral, com 03.50 minutos para o espanhol Enric Mas (Movistar), até agora segundo.

Em 10 participações nas `três grandes` Voltas, o melhor ciclista da atualidade abandonou pela primeira vez, depois de nove edições em que garantiu sempre um lugar entre os três primeiros da classificação geral, subindo ao pódio.

Vencedor de cinco edições da Volta a França e de uma Volta a Itália, bem como de 13 edições de clássicas que constituem Monumentos e de duas edições do campeonato do mundo de fundo, Pogacar falha o objetivo de conquistar a Vuelta pela primeira vez e de se tornar o nono ciclista a triunfar nas `três grandes` Voltas.