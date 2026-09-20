Queniana Agnes Jebet Ngetich bate recorde do mundo da meia-maratona em Copenhaga

Agnes Jebet Ngetich completou a meia-maratona feminina em 1:05.15 horas, uma vantagem de quase um minuto sobre a compatriota Veronica Loleo, segunda, com 1:06.05, com Florence Niyonkuru, do Ruanda, a ser terceira, com 1:06.08.



A marca de Ngetich tira um segundo à registada por Peres Jepchirchir, igualmente do Quénia, nos Mundiais de Gdynia, na Polónia, em 2020.



Susana Santos foi a melhor das lusas em competição, concluindo no 53.º lugar, com um tempo de 1:12.00 horas, com Salomé Rocha (1:13.30) a ficar mais atrás, no 65.º lugar, e Mónica Silva (1:13.34) no 67.º.



Na prova masculina, o atleta nórdico Andreas Almgren causou surpresa, ao percorrer a distância em 58.06 minutos, retirando 35 segundos ao máximo continental que já lhe pertencia desde outubro do ano passado (58.41, em Valência).



No segundo lugar do pódio, ficou o queniano Nicholas Kipkorir, com 58.11 minutos, à frente do Joshua Cheptegei (58.26), do Uganda, que é recordista mundial dos 5.000 e 10.000 metros.



O português Samuel Barata concluiu em 78.º, com 1:03.50 horas, enquanto o compatriota Rui Pinto foi 85.º, com 1:04.27.



