Queniana Faith Kipyegon bate recorde mundial dos 1.500 metros

Kipyegon, bicampeã olímpica e mundial da distância, de 30 anos, melhorou em sete centésimos o anterior máximo (3.49,11 minutos), que tinha estabelecido no ano passado, em Florença (Itália), a menos de três semanas de defender o título nos Jogos Olímpicos Paris2024.



A competição parisiense ficou também marcada pelo recorde mundial do salto em altura alcançado pela ucraniana Yaroslava Mahuchikh, com 2,10 metros, batendo uma marca que tinha sido estabelecida pela búlgara Stefka Kostadinova e resistia há quase 37 anos.



O sueco Armand Duplantis efetuou nova tentativa para quebrar o recorde do mundo do salto com vara, depois de ter assegurado a vitória no concurso, colocando a fasquia em 6,25 metros (um centímetro acima do máximo planetário, que lhe pertence), mas falhou as três tentativas.