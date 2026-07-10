Queniano Emmanuel Wanyonyi bate recorde mundial dos 1.000 metros

Numa distância que não é olímpica, Emmanuel Wanyonyi melhorou a anterior marca, que pertencia, há quase 27 anos, ao seu compatriota Noah Ngeny, que correu em 2.11,96 minutos, em Rieti, em Itália, em setembro de 1999.

Numa corrida em que os oito primeiros bateram os recordes pessoais, Wanyonyi assumiu a liderança da corrida a 200 metros do final, deixando o britânico Jake Wightman na segunda posição, em 2.12,77.

O argelino Djamel Sedjati ficou no terceiro lugar, em 2.13,94, com o japonês Ko Ochiai a bater o recorde do Japão, com 2.15,24, apenas de ter sido apenas sétimo.