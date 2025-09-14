Quenianos dominam meia maratona do Porto
Os atletas quenianos voltaram a dominar hoje a meia maratona do Porto, tendo Brian Kibor triunfado nos masculinos e Cynthia Chemweno revalidado o trunfo na corrida feminina.
Na prova masculina, Brian Kibor cortou a meta isolado com o tempo de 1:00.12 horas, ainda a 42 segundos do recorde da prova (59.30), num pódio dominado pelos quenianos, com Simon Maiywa a ser segundo, com mais 1.12 minutos, e Ioana Erot no terceiro posto, a 1.58.
O melhor atleta português foi Bernardo Rocha, que cortou a meta no nono posto, com o tempo de 1:04.48, logo seguido por outro compatriota, Nuno Lopes, com 1:04.57.
Na competição feminina, Cynthia Chemweno repetiu o triunfo do ano passado, cortando a meta com 1:10.39 horas, sendo secundada pela ugandesa Annet Chelangat, que entrou a 21 segundos, enquanto a queniana Janet Gichumbi foi terceira, a 30.
Vanessa Carvalho foi a melhor portuguesa, ao concluir no quarto posto, com 1:12.45 horas, retirando cerca de 40 segundos à sua melhor marca na distância.
