Quenianos dominam por completo a Maratona de Nova Iorque

Com as três anteriores vencedoras em Nova Iorque à partida para a edição de 2025, Hellen Obiri repetiu o triunfo de 2023 e impôs-se em 02:19.51 horas, superando em mais de dois minutos o anterior recorde do percurso, que pertencia à também queniana Margaret Okayo (2:22.31) desde 2003.

Sharon Lokedi, vencedora em Nova Iorque em 2022, terminou na segunda posição, em 02:20.07 horas, à frente de Sheila Chepkirui, que fez uma marca de 02:20.24, mas não conseguiu repetir a vitória de 2024.A campeã olímpica, a neerlandesa Sifan Hassan, acabou por desiludir e terminou apenas na sexta posição, em 02:24.43 horas.A prova masculina foi decidida por apenas 16 centésimos, com Benson Kipruto a impor-se, num sprint espetacular, a Alexander Mutiso, vencendo em 02:08.09 horas, tendo agora vitórias em quatro das maiores maratonas do mundo, depois de Boston (2021), Chicago (2022) e Tóquio (2024).Albert Korir fechou um pódio 100% queniano, ao ser terceiro, com uma marca de 2:08.57 horas.Em Nova Iorque estiveram dois dos maiores maratonistas da história, com o queniano Eliud Kipchoge, três dias antes de cumprir 41 anos e naquela que deverá ser a sua última maratona profissional, a ser 17.º, em 02:14.36 horas, cortando a meta com um enorme sorriso e debaixo de um grande coro de aplausos, enquanto o etíope Kenenisa Bekele, de 43 anos, abandonou.