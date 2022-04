Quenianos Evans Chebet e Peres Jepchirbir vencem Maratona de Boston

Os quenianos Evans Chebet, nos masculinos, e Peres Jepchirbir, nos femininos, venceram esta segunda-feira a 126.ª edição da Maratona de Boston, anulada em 2020 e adiada de outubro do ano passado devido à pandemia de covid-19.