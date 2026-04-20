Quenianos John Korir e Sharon Lokedi repetem triunfo na Maratona de Boston

Na corrida masculina, Korir bateu o recorde do percurso em Boston, concluindo em 2:01.52 e retirando 70 segundos à marca de Geoffrey Mutai, que em 2011 venceu em 2:03.02.



Também abaixo do registo de Mutai ficaram o tanzaniano Alphonse Simbu, segundo (2:02.47, recorde pessoal), e o queniano Benson Kipruto, terceiro (2:02.50), para um pódio totalmente africano, mais uma vez.



A exemplo do ano passado, Korir escapou na passagem do quilómetro 32, para não mais ser alcançado.



Vencedor de Chicago em 2024 e Boston no ano passado, Korir conseguiu hoje também superar os 2:02.24 da sua vitória em Valência, em 2025.



A marca de hoje só não o coloca como quinto melhor de sempre porque o percurso tem parte em desnível negativo, o que não é homologável pela World Athletics.



A prova feminina, com início diferido da masculina, teve em Sharon Lokedi uma vencedora autoritária - passou à 'meia' em 1:11.03, para concluir em 2:18.51, um dos tempos mais rápidos da história da prova.



Lokedi ficou a um minuto e 29 segundos do seu recorde do percurso (2:17.22), à frente das suas compatriotas Loice Chemnung (2:19.35) e Mary Ngugi-Cooper (2:20.07).



A vencedora, de 32 anos, quarta na maratona olímpica Paris2024, também vence pela terceira vez uma 'major' - além dos triunfos de Boston, ganhou Nova Iorque em 2022.



A maratona de Boston, já na 130.ª edição, é uma das sete 'majors' a nível mundial, a par de Nova Iorque, Londres, Berlim, Tóquio, Chicago e Sydney.