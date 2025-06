Quenianos vencem Gold Gala Fernanda Ribeiro

"Quatro recordes do meeting' em provas de meio-fundo, e mais um 'punhado' de marcas de qualificação para competições internacionais, deixam um balanço bem positivo do Gold Gala Fernanda Ribeiro", realçou no sítio de Internet a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).



Na prova feminina, a queniana Caroline Gitonga cortou a meta em 14.47,41 minutos, seguida pela compatriota Purity Gitonga (15.13,40) e pela ugandesa Esther Chebet (15.14,82), com Ana Mafalda Ferreira, do Sporting, a ser a melhor portuguesa, no sexto posto (15.41,79), e Maria João Pimentel, do Oliveira do Douro, a correr em 16.51,64, marca de qualificação para os Europeus sub-20.



Em masculinos, também caiu o recorde do "meeting", por intermédio do queniano Matthew Kipsang, com 13.22,91, à frente do espanhol Yahya Aouina (13.31,92) e do eritreu Merhawi Mebrahtu (13.39,91).



Outros vencedores



A prova de 3.000 metros obstáculos foi ganha pelo português Etson Barros (Benfica), que conquistou a sua quarta vitória no 'meeting', cortando a meta em 8.25,63, a melhor marca portuguesa do ano, à frente do marroquino Mourad Ed Dafali (8.28,40), num total de sete atletas abaixo de nove minutos.



Em femininos, triunfo de Beatriz Rios, do AC Póvoa de Varzim, com a marca de 10.16,47, recorde do 'meeting', recorde pessoal e marca de qualificação para os Europeus sub-23, seguida por Petra Santos, do Nucleoeiras (10.25,46) e Stefany Mendoza, da Colômbia (10.33,54), com Stela Fernandes, do Sporting, a ser quarta classificada, com ,10.38,29, marca de qualificação para os europeus sub-20.



Nos 1.500 metros, a espanhola Naima Ait Alibou triunfou em 4.16,55, enquanto Marta Castro, do Sporting, conseguiu marca de qualificação para os Europeus sub-23, com o tempo de 4.21,79.



Nos 800 metros, triunfo do espanhol David Barroso (1.46,46, recorde do 'meeting'), com João Brito, do Pechão, a ser o melhor português (1.49,50).



No lançamento do peso masculino ganhou o brasileiro Welington Morais (19,53 metros), à frente do português Daniel Santiago (GD Estreito), que lançou a 16,12 metros, e em femininos venceu Mariana Camara, do Sporting (12,89).



Nos 100 metros, venceram Joana Dias, do Benfica (11,91 segundos), e o brasileiro Lucas Rodrigues (10,47), à frente de Igor Oliveira, do Sporting (10,62) que igualou o seu recorde pessoal, enquanto no salto em comprimento triunfaram Tiago Pereira, do Benfica (7,14 metros), e a espanhola Evelyn Yankey (6,53), em femininos.