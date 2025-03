Queta ajuda Celtics a vencer os Nets

Apesar das ausências de Jayson Tatum e Jaylen Brown, Neemias só foi utilizado 8.42 minutos e não falhou qualquer lançamento, acertando o único tentado e ainda dois lances livres.



O português somou ainda dois ressaltos defensivos, sendo que, enquanto esteve em campo, os Celtics tiveram um registo desfavorável de cinco pontos.



O letão Kristaps Porzingis, com 25 pontos e 13 ressaltos, foi o elemento em maior destaque nos anfitriões, secundado, surpreendentemente, pelo suplente Baylor Scheierman, que marcou 20 pontos, incluindo seis "triplos", em sete tentados.



Nos forasteiros, o melhor marcador foi o base D’Angelo Russell, com 18 pontos, aos quais juntou sete assistências e cinco ressaltos.



Os Celtics, que já asseguraram um lugar nos "play-offs", somam 50 vitórias e 19 derrotas, sendo segundos classificados da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, enquanto os Nets seguem no 13.º posto, com 23 triunfos e 46 desaires.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 53 encontros na "regular season", com médias de 5,1 pontos, 3,9 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 14,4 minutos.