Mais Modalidades
Basquetebol
Queta contribui para nova vitória dos Celtics
O poste português Neemias Queta converteu na quinta-feira 13 pontos no triunfo dos Boston Celtics na visita aos Sacramento Kings, por 120-106, na Liga americana de basquetebol.
Queta, que continua a figurar no ‘cinco’ inicial dos Celtics, esteve em campo 22.36 minutos, tendo convertido cinco dos seis lançamentos de campo tentados, a que juntou três em cinco da linha de lance livre.
Para além dos 13 pontos, Neemias Queta conseguiu cinco ressaltos, um roubo de bola e três desarmes de lançamento.
A principal figura dos Celtics na partida foi o Jaylen Brown, com 29 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências, enquanto do lado dos Kings esteve em evidência Demar Derozan, com 25 pontos, cinco ressaltos e seis assistências.
Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a terceira posição da Conferência Este, com um saldo positivo de 21 vitórias e 12 derrotas, atrás dos Detroit Pistons e dos New York Knicks.
Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.38 minutos jogados pela equipa de Boston, com médias de 10,1 pontos e 7,6 ressaltos.
Para além dos 13 pontos, Neemias Queta conseguiu cinco ressaltos, um roubo de bola e três desarmes de lançamento.
A principal figura dos Celtics na partida foi o Jaylen Brown, com 29 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências, enquanto do lado dos Kings esteve em evidência Demar Derozan, com 25 pontos, cinco ressaltos e seis assistências.
Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a terceira posição da Conferência Este, com um saldo positivo de 21 vitórias e 12 derrotas, atrás dos Detroit Pistons e dos New York Knicks.
Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.38 minutos jogados pela equipa de Boston, com médias de 10,1 pontos e 7,6 ressaltos.