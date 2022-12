Queta em bom plano no regresso aos triunfos dos Kings

Em Henderson, o internacional luso somou 18 pontos, com sete em 11 nos lançamentos de campo e dois em três nos lances livres, sete ressaltos, sete assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento, em apenas 24 minutos.Chima Moneke, com 23 pontos e 12 ressaltos, liderou os Kings, enquanto Leonard Miller foi o melhor da formação G League Ignite, ao somar 18 pontos e 13 ressaltos.Os Stockton Kings passam a contar seis vitórias e oito derrotas, sendo quintos da divisão Oeste, na qual o seu adversário de domingo segue no sétimo e último posto, com três triunfos e 12 desaires.