Queta estabelece recorde de ressaltos, mas Celtics perde com Nuggets

Queta, que voltou a ser titular na equipa de Boston, capturou 10 ressaltos defensivos e outros tantos ofensivos - números que nenhum jogador dos Celtics alcançava desde o histórico poste Robert Parish, em 1989 -, aos quais somou seis pontos, nos 24.27 minutos em que esteve em ação.



O novo máximo pessoal de ressaltos do poste português, bem como os 33 pontos concretizados por Jaylen Brown, foram insuficientes para os Celtics evitarem a derrota, numa partida em que estiveram ausentes os basquetebolistas mais influentes das duas equipas: Jayson Tatum, na de Boston, e o sérvio Nikola Jokic, na de Denver.



Os Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, quebraram uma série de quatro vitórias seguidas, ocupando a terceira posição da Conferência Este, após a realização de 36 encontros, com um saldo positivo de 23 vitórias e 13 derrotas.



Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.6 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 10 pontos e 8.2 ressaltos.

