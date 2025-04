Queta fecha época regular com dois pontos

Sem a presença dos principais jogadores da equipa, poupados para os play-offs, o jogador luso esteve em campo 26.09 minutos, nos quais somou dois pontos, com um lançamento de campo marcado, em cinco tentados, seis ressaltos, dois deles ofensivos, quatro assistências e dois roubos de bola, cometendo ainda três faltas.



Payton Pritchard liderou os Celtics, com 34 pontos, sete assistências e sete ressaltos, enquanto os melhores marcadores dos Hornets foram Josh Okogie e Jusuf Nurkic, ambos com 14.



Neemias Queta está a cumprir em 2024/25 a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, e fechou a época regular com médias de 5,0 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,3 roubos de bola, em 13,9 minutos.



Em relação à época passada, o internacional luso baixou, no geral, as médias, com a enorme diferença de que, esta época, foi muito mais utilizado: jogou 62 encontros, contra os escassos 28 de 2023/24, e quase triplicou os minutos (863 contra 333).