Queta mais quatro anos nos Celtics

Queta mais quatro anos nos Celtics

Neemias Queta vai renovar contrato com os Boston Celtics, da NBA, por mais quatro anos, até ao final da época 2030/31, anunciou o agente do poste internacional luso, Bill Duffy, à ESPN.

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Foto por JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

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Segundo a mesma fonte, o novo contrato garante ao jogador português, de 26 anos, 56 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros), o que dá uma média de 14 (12,2) por época.

Os Celtics exerceram a opção de manter o jogador para a época 2026/27, na qual o português deverá receber cerca de 2,7 milhões de dólares (2,3) e adicionaram mais quatro anos, num contrato que entrará em vigor em 2027/28.

Neemias Queta teve em 2025/26 a sua afirmação na NBA, à quinta época na competição, contribuindo para os Boston Celtics fecharem a fase regular no segundo lugar da Conferência Este, com 56 vitórias e 26 derrotas.

Depois de duas épocas na ‘sombra’, com poucos minutos e sem ser sequer presença assídua na rotação de Joe Mazzulla, Neemias soube esperar, aprender e surgiu em 2025/26 como titular, justificando em pleno a aposta.

O poste português foi titular em 75 de 76 jogos, com médias de 10,2 pontos, conseguidos com 65,3% nos 'tiros' de campo (terceiro melhor da NBA) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25.3 minutos.

Nos play-offs, em que os Celtics foram eliminados na primeira ronda (3-4 com os Philadelphia 76ers), teve médias de 9,3 pontos e 6,9 ressaltos, em 21.7 minutos.

Em cinco épocas na NBA, Neemias Queta totaliza 186 jogos na época regular: 166 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 76 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings (15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23). Nos play-offs, conta 17, todos pelos Celtics.

O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

(Com Lusa)

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