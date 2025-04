Queta marca 11 pontos na derrota dos Celtics

O poste luso alinhou durante 25.22 minutos, nos três primeiros períodos, tendo conseguido 11 pontos, sete ressaltos, três deles ofensivos, duas assistências e dois desarmes de lançamento.



Na sua quarta temporada na NBA, Queta já participou em 60 encontros, apresentando médias de 5,0 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 assistências e 0,7 desarmes de lançamento em 13,7 minutos de utilização por jogo.



Este foi o pior desempenho ofensivo da temporada dos atuais campeões da NBA, que deram descanso às principais figuras da equipa neste jogo, com Payton Pritchard e Baylor Scheierman a cotarem-se como melhores marcadores, com 15 pontos, contra os 23 de Franz Wagner, dos Magic.



Os Celtics têm o segundo lugar da Conferência Este assegurado, com 59 vitórias e 21 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers (63-16).