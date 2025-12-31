Queta marca 12 pontos no triunfo dos Celtics frente aos Jazz

Queta, que continua a figurar no ‘cinco’ inicial dos Celtics, esteve em campo 28,42 minutos, tendo convertido seis dos sete lançamentos de campo tentados, para terminar com 12 pontos, três ressaltos, três roubos de bola e um desarme de lançamento.



A principal figura dos Celtics na partida foi o base Derrick White, com 27 pontos, sete ressaltos, seis assistências e sete desarmes de lançamento, um máximo de carreira.



Do lado dos Jazz, o base Keyonte George esteve em evidência e foi o melhor marcador da partida, com 37 pontos, a que juntou seis ressaltos e sete assistências, mas insuficientes para evitar a derrota.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a terceira posição da Conferência Este, com um saldo positivo de 20 vitórias e 12 derrotas, atrás dos Detroit Pistons e dos New York Knicks.



Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24,44 minutos jogados pela equipa de Boston, com médias de 10 pontos e 7,7 ressaltos.