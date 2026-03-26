Queta marca 13 pontos na vitória dos Celtics sobre os campeões da NBA





(Com Lusa)





Queta, que integrou o cinco inicial da equipa de Boston, capturou também cinco ressaltos (quatro defensivos e um ofensivo) e efetuou duas assistências e dois roubos de bola ao adversário, durante os 29.54 minutos em que esteve em ação frente aos campeões em título da NBA.Jaylen Brown foi o jogador mais concretizador dos Celtics, com 31 pontos (aos quais acrescentou oito ressaltos e outras tantas assistências), apenas superado pelo canadiano Shai Gilgeous-Alexander, autor de 33 pontos, insuficientes para os Thunder, líderes da Conferência Oeste, evitarem a derrota em Boston.Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, mantiveram-se na segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, após a realização de 72 jogos, com um saldo positivo de 48 vitórias e 24 derrotas.Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 25.2 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.9 pontos e 8.3 ressaltos.