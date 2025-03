Queta marca dois pontos em novo triunfo dos Celtics

O triunfo frente aos Heat assegurou, desde já, o apuramento dos Boston Celtics, atuais campeões, para os play-offs, numa altura em que estão em segundo na Conferência Este, com 48 vitórias e 19 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers.



Nos 22 minutos em que esteve em campo, Queta falhou os dois lançamentos de campo tentados e concretizou dois lances livres, terminando com dois pontos, oito ressaltos e um desarme de lançamento.



Em destaque no lado dos Celtics estiveram Jayson Tatum, com 28 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências, e Jrue Holiday, com 25 pontos, quatro ressaltos e três assistências, enquanto nos Heat Andrew Wiggins anotou 23 pontos.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 51 encontros na ‘regular season’, com médias de 5,1 pontos, 4 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 14,30 minutos por jogo.



O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.