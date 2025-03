Queta marca dois pontos na vitória dos Celtics

Com a vitória garantida, o treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, lançou o poste português nos derradeiros 1.12 minutos, com Queta a conseguir ainda dois pontos e outros tantos ressaltos.



Apesar de já ter o apuramento para os play-offs assegurado, a equipa de Boston ainda não começou a poupar os seus principais elementos, com Jayson Tatum a marcar 25 pontos, aos quais juntou sete ressaltos e oito assistências, o suplente Payton Pritchard a chegar aos 22 pontos e o letão Kristaps Porzingis a conseguir 16.



Nos Kings, primeira equipa de Neemias Queta na NBA, todos os cinco titulares ultrapassaram a dezena de pontos, com DeMar DeRozan a conseguir 20, mais 10 assistências, e o lituano Domantas Sabonis a chegar aos 16, mais 17 ressaltos.



Os campeões Celtics, que venceram nove dos últimos 10 jogos, chegaram às 53 vitórias em 72 partidas, seguindo na segunda posição da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (57-14), enquanto os Kings (36-36) são nonos a Oeste, em lugar de acesso ao play-in.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, pelos quais soma 55 encontros na presente ‘regular season’, com médias de 4,9 pontos, 3,8 ressaltos, 0,6 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 13,9 minutos por jogo.