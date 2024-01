Queta marca mais quatro pontos na vitória dos Celtics

Os Celtics assumiram a liderança logo no primeiro parcial (36-26) e chegaram ao intervalo a vencer por 81-66, com Neemias Queta a alinhar durante 14.02 minutos no encontro.



Um dia depois de também ter conseguido quatro pontos frente aos New Orleans Pelicans, o "88" dos Celtics cumpriu o 20.º jogo da temporada na NBA, passando a deter uma média de 4,5 pontos, 4,2 ressaltos, 0,4 roubos de bola, 0,7 desarmes de lançamento e 0,4 assistências, além de 12.4 minutos por jogo.



Jayson Tatum, com 30 pontos e sete ressaltos, foi o melhor marcador dos Celtics, seguido de Jaylen Brown, com 25, e Derrick White, com 24, enquanto Aaron Nesmith e Pascal Siakam se destacaram nos Pacers, com 26 e 23 pontos, respetivamente.



Os Celtics somaram a segunda vitória seguida e lideram a Conferência Este, com 37 vitórias e 11 derrotas, enquanto os Pacers seguem no sexto lugar, com 27 triunfos e 21 desaires.



Quanto a Neemias Queta, conta agora 40 jogos na NBA, 20 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.