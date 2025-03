Queta marca na vitória dos Boston Celtics

O poste luso entrou nos últimos 6.26 minutos do jogo e marcou dois dos quatro lançamentos de campo tentados, assegurando ainda três ressaltos, dois dos quais ofensivos.



O letão Kristaps Porzingis foi o melhor marcador da equipa de Boston, com 30 pontos, aos quais juntou oito ressaltos, com Jaylen Brown (24 pontos) e Al Horford (16 pontos e 10 ressaltos) a estarem igualmente em destaque.



Nos Suns, Durant marcou 30 pontos, num encontro em que Devin Booker esteve em dia menos positivo, apesar de 14 pontos e 10 assistências, uma vez que apenas acertou quatro dos 13 lançamentos de campo tentados.



Na sua quarta temporada na NBA, Queta já fez 56 encontros, com médias de 4,9 pontos, 3,8 ressaltos, 0,6 assistências e 0,6 desarmes de lançamento em 13,8 minutos por jogo.



Com a sua sétima vitória consecutiva e 10.ª nos últimos 11 jogos, os Celtics somaram o 54.º triunfo em 73 encontros e seguem no segundo posto na Conferência Este, mantendo hipóteses matemáticas de chegar ao primeiro lugar, ocupado pelos Cleveland Cavaliers (58-14).