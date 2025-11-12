Queta marca oito pontos em derrota dos Celtics

O poste português Neemias Queta marcou na terça-feira oito pontos na derrota dos Boston Celtics em casa dos Philadelhia 76ers, por 102-100, em jogo da liga norte-americana de basquetebol.

RTP /
IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Novamente titular no conjunto de Boston, Queta conseguiu, em 28.40 minutos, oito pontos (quatro em oito nos lançamentos de campo), 10 ressaltos, duas assistências e dois desarmes de lançamento, não tendo problemas com as faltas, ao contrário do último encontro, em que foi excluído, após seis.

O terceiro encontro entre as duas equipas esta temporada voltou a ser decidido nos momentos finais – os dois primeiros terminaram com diferença de um ponto –, os Sixers passaram para a frente a nove segundos do final, por Kelly Oubre Jr..

Na última posse de bola, os Celtics fizeram uma má reposição, com Derrick White a ter de tentar um lançamento exterior em grandes dificuldades, com Neemias Queta a falhar a ‘tapinha’ que daria o empate.

Nos Celtics, que terminaram com uma percentagem de lançamentos de campo inferior a 40%, Jaylen Brown foi o melhor marcador, com 24 pontos, com Derrick White a chegar aos 18 e o suplente Anfernee Simons aos 17.

Sem Joel Embiid, lesionado, os Sixers tiveram quatro jogadores acima da dezena de pontos, com destaque para Tyrese Maxey (21) e para o ‘duplo-duplo’ de Andre Drummond (14 pontos e 13 ressaltos).

A equipa de Filadélfia é sexta na Conferência Este, com sete vitórias e quatro derrotas, enquanto os Celtics ocupam o 11.º lugar, com cinco triunfos em 12 jogos.

(Com Lusa)
