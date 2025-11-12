Queta marca oito pontos em derrota dos Celtics

(Com Lusa)

Novamente titular no conjunto de Boston, Queta conseguiu, em 28.40 minutos, oito pontos (quatro em oito nos lançamentos de campo), 10 ressaltos, duas assistências e dois desarmes de lançamento, não tendo problemas com as faltas, ao contrário do último encontro, em que foi excluído, após seis.O terceiro encontro entre as duas equipas esta temporada voltou a ser decidido nos momentos finais – os dois primeiros terminaram com diferença de um ponto –, os Sixers passaram para a frente a nove segundos do final, por Kelly Oubre Jr..Na última posse de bola, os Celtics fizeram uma má reposição, com Derrick White a ter de tentar um lançamento exterior em grandes dificuldades, com Neemias Queta a falhar a ‘tapinha’ que daria o empate.Nos Celtics, que terminaram com uma percentagem de lançamentos de campo inferior a 40%, Jaylen Brown foi o melhor marcador, com 24 pontos, com Derrick White a chegar aos 18 e o suplente Anfernee Simons aos 17.Sem Joel Embiid, lesionado, os Sixers tiveram quatro jogadores acima da dezena de pontos, com destaque para Tyrese Maxey (21) e para o ‘duplo-duplo’ de Andre Drummond (14 pontos e 13 ressaltos).A equipa de Filadélfia é sexta na Conferência Este, com sete vitórias e quatro derrotas, enquanto os Celtics ocupam o 11.º lugar, com cinco triunfos em 12 jogos.