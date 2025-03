Queta marca oito pontos pelos Celtics

Em 17.29 minutos em campo, o poste português marcou oito pontos, concretizando os quatro lançamentos de campo que tentou, além de oito ressaltos (sete defensivos), uma assistência e um desarme de lançamento.



Sem Jayson Tatum, Al Horford e Kristaps Porzingis, Sam Hauser, habitual suplente, teve a melhor prestação da carreira, com 33 pontos (recorde pessoal) e seis ressaltos, com Jaylen Brown a conseguir 26 pontos, oito ressaltos, sete assistências e três roubos de bola.



Do lado da equipa de Utah, John Collins (28 pontos e 10 ressaltos), Collin Sexton (16 pontos e 13 assistências) e Walker Kessler (11 pontos e 10 ressaltos) fizeram "duplos-duplos", mas as suas exibições foram insuficientes para impedir a sexta derrota consecutiva dos 15.os e últimos posicionados na Conferência Oeste e já sem possibilidades de chegar aos play-offs.



Com 47 vitórias em 65 jogos, os Boston Celtics são segundos na Conferência Este e já asseguraram presença na segunda fase, pelo menos via play-in, depois de garantirem um lugar entre os 10 primeiros na fase regular.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 50 encontros na "regular season", com médias de 5,1 pontos, 3,9 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 14,4 minutos por jogo.