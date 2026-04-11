Queta marca primeiro triplo e ajuda Celtics a igualarem recorde da NBA

Ao 186.º jogo na NBA, Queta festejou o primeiro lançamento de três pontos, um dos 29 concretizados pelos Celtics, que igualaram o máximo num jogo da competição, já alcançado pela equipa de Boston em 2024, frente aos New York Knicks. Os Milwaukee Bucks foram os primeiros a marcar 29 triplos no mesmo encontro, em 2020, e os Memphis Grizzlies tinham sido os últimos, já este ano.



A noite foi duplamente memorável para os anfitriões - que contaram com o contributo de 10 dos 12 jogadores utilizados, entre os quais Queta, para igualar o recorde de lançamentos triplos da mais importante liga de basquetebol mundial -, uma vez que asseguraram também matematicamente o segundo lugar na Conferência Este.



O poste português marcou sete pontos (entre os quais o celebrado primeiro triplo, no terceiro período), apresentando uma eficácia de 100%, e cotou-se como o melhor ressaltador dos Celtics, com um total de 10 (oito defensivos e dois ofensivos), tendo ainda efetuado duas assistências e um desarme de lançamento, em 13.07 minutos de utilização.



Se Queta, que integrou o cinco inicial dos anfitriões, foi o melhor elemento da equipa de Boston junto das tabelas, Sam Hauser (24 pontos), Jaylen Brown (23) e Payton Pritchard (21) foram os mais concretizadores dos Celtics, ainda que longe do melhor marcador do encontro, Jeremiah Fears, autor de 36 pontos dos Pelicans.



Quando têm apenas um jogo para disputar na fase regular, no domingo, frente aos Orlando Magic, os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, asseguraram a segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, apresentando um saldo positivo de 55 vitórias e 26 derrotas, em 81 partidas.



Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 25.3 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 10.2 pontos e 8.4 ressaltos.