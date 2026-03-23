Queta marca quatro pontos na derrota dos Celtics frente aos Timberwolves na NBA

Dois dias depois de ter efetuado um ‘duplo-duplo’ no triunfo por 117-112 no pavilhão dos Memphis Grizzlies (num jogo em que teve 100% de eficácia de lançamento), Queta teve um desempenho mais modesto, tendo concretizado apenas duas das cinco tentativas, nos 26.57 minutos que esteve em ação.



O poste português, que integrou o cinco inicial da equipa de Boston, foi mais produtivo na luta pelos ressaltos, totalizando 10 (seis defensivos e quatro ofensivos), tendo ainda efetuado uma assistência e dois roubos de bola.



Como tem sido habitual, Jaylen Brown foi o melhor marcador do encontro, no qual os anfitriões até chegaram a deter três pontos de vantagem no quarto e último período, mas foram incapazes de contrariar a recuperação dos Timberwolves e evitar a derrota, depois de quatro triunfos seguidos.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, mantiveram-se na segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, após a realização de 71 jogos, com um saldo positivo de 47 vitórias e 24 derrotas.



Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 25.1 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.8 pontos e 8.3 ressaltos.



