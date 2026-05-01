Queta marca quatro pontos na derrota dos Celtics perante os 76ers

O triunfo dos 76ers permitiu à equipa de Philadelphia empatar 3-3 a primeira eliminatória dos play-offs da NBA de 2026, adiando para o sétimo encontro – em Boston – a decisão do apuramento para a ronda seguinte, na qual o vencedor vai encontrar os New York Knicks.



Ao contrário dos Celtics, a formação nova-iorquina fechou em 4-2 a série frente aos Atlanta Hawks, ao vencer por categórico 140-89 no pavilhão do adversário, tal como sucedeu com os Minnesota Timberwolves na Conferência Oeste, graças ao triunfo em casa sobre os Denver Nuggets, por 110-98.



Queta contribuiu com apenas quatro pontos para o pecúlio dos visitantes, durante os 20.18 minutos em que esteve em ação, com uma eficácia de 40%, mas foi o melhor na luta junto das tabelas, a par do colega de equipa Jayson Tatum, ao capturar 11 ressaltos (10 defensivos e um ofensivo), tendo ainda efetuado dois desarmes de lançamento.



Jaylen Brown foi o elemento mais concretizador dos Celtics, com 18 pontos, seguido de Tatum, com 17, mas ficaram ambos atrás dos três melhores marcadores dos 76ers - Tyrese Maxey, com 30, Paul George, com 23, e Joel Embiid, com 19 -, que terão efetuado uma das melhores exibições da temporada.



Neemias Queta, de 26 anos, fechou a época regular com médias de 10,2 pontos, com 65,3% nos 'tiros' de campo (terceiro melhor da NBA) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 76 jogos, 75 dos quais como titular.



Nos play-offs, e depois de apenas ter estado em campo 26.12 minutos nos sete jogos disputados nas quatro primeiras épocas na NBA, Neemias foi titular nos seis jogos dos Boston Celtics em 2025/26.