Queta marcou 12 pontos na vitória dos Kings

Além dos seis lançamentos de campo convertidos, em nove tentados, o poste internacional português conquistou ainda seis ressaltos, cinco defensivos e um ofensivo, somou quatro assistências e dois desaires de lançamento, nos 21 minutos que esteve em campo.



Jordan Ford, com 25 pontos, Keon Ellis, com 23, e Trey Burke, com 19, lideraram os Kings, enquanto Matt Hurf foi o melhor dos visitantes, com 21.



Os Stockton Kings, que somaram a segunda vitória seguida, lideram a Conferência Oeste, com 11 vitórias e duas derrotas, enquanto os Memphis Hustle, formação satélite dos Memphis Grizzlies, seguem no segundo lugar, com oito triunfos e dois desaires.