Queta marcou quatro pontos no triunfo dos Boston Celtics

Cinco dias depois da derrota com os Memphis Grizzlies, os Boston Celtics garantiram a 20.ª vitória esta temporada (em 25 encontros), numa partida em que o poste português marcou quatro pontos (dois lançamentos de campo concretizados em três tentativas) e conseguiu dois ressaltos, uma assistência, um roubo de bola e um desarme de lançamento.



Com 21 encontros disputados, Queta, de 25 anos, apresenta médias de 5,9 pontos, cinco ressaltos e um desarme de lançamento em 17,9 minutos por jogo.



Nos campeões, Payton Pritchard, saído do banco, contribuiu com 27 pontos, 10 assistências e quatro ressaltos, com Derrick White a marcar 23 num encontro em que Jayson Tatum, uma das grandes figuras da equipa ficou de fora.



Nos Pistons, Cade Cunningham esteve em destaque, com 18 pontos, oito ressaltos e oito assistências, embora o suplente Ronald Holland II tenha sido o melhor marcador da equipa, com 26 pontos.



Os Celtics mantêm-se na segunda posição da Conferência Este, a apenas um triunfo dos Cleveland Cavaliers (21 vitórias e quatro derrotas), com os Pistons (10 triunfos e 16 desaires) na 11.ª posição, a uma dos lugares de acesso ao play-in.