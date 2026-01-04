Queta perto do ‘duplo-duplo’ em novo triunfo dos Celtics

Queta, que continua a figurar no ‘cinco’ inicial dos Celtics, esteve em campo 22.34 minutos, tendo convertido quatro em oito dos lançamentos de campo tentados, para terminar com oito pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.



A principal figura dos Celtics na partida foi o Jaylen Brown, que chegou aos 50 pontos, com três ressaltos e cinco assistências. Brown igualou o seu máximo de carreira, depois de ter chegado às cinco dezenas de pontos pela primeira vez em janeiro de 2022.



Do lado dos Clippers estiveram em destaque Kawhi Leonard e John Collins, ambos com 22 pontos.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a terceira posição da Conferência Este, com um saldo positivo de 22 vitórias e 12 derrotas, atrás dos Detroit Pistons e dos New York Knicks.



Esta temporada, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 24.35 minutos jogados pela equipa de Boston, com médias de 10,1 pontos e 7,7 ressaltos.

