Queta tem "ligeira lesão"

O poste dos Boston Celtics saiu lesionado do jogo de quinta-feira com a Espanha B, quando faltavam 2.12 minutos para o final do encontro, que Portugal perdeu por 64-63, em Málaga.



No mesmo embate, também o base Anthony da Silva não completou o jogo, saindo sobre o final do terceiro período, devido a uma “contusão óssea de pequena dimensão”.



“Ambos os jogadores mantêm-se integrados no plano de reabilitação definido pela equipa médica, estando a sua evolução a ser avaliada diariamente”, avançou a federação.



Apesar das lesões, Neemias Queta e Anthony da Silva “continuam integrados nos trabalhos da equipa”, que defronta no domingo a Argentina, no terceiro encontro de preparação para o Eurobasket2025.



Em Málaga, Portugal cumpriu os dois primeiros jogos, somando um histórico triunfo frente à seleção principal de Espanha, campeã europeia em título, na terça-feira, por 76-74, antes de, dois dias depois, cair por 64-63 face à Espanha B.



Depois de defrontar os argentinos, num jogo que será disputado à porta fechada, Portugal regressa a Portugal, onde defronta, em Braga, a Islândia (sexta-feira) e a Suécia (sábado). Já em Sines, ainda joga com o Sporting, em 21 de agosto.



Em 24 de agosto, Portugal parte para Riga, onde irá disputar o Grupo A do Europeu, defrontando República Checa (27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (01 de setembro) e Estónia (03). Para chegar aos ‘oitavos’, terá de ficar num dos quatro primeiros lugares.



A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.