Quinta do Lombos `cilindra` CDEFF na Taça de basquetebol feminina

O equilíbrio que se verificou no primeiro encontro, entre as ‘encarnadas’ e o GDESSA, esteve ausente neste embate, que a formação de Carcavelos dominou por completo e já tinha resolvido ao intervalo (50-25).



O favoritismo e a superioridade da Quinta dos Lombos confirmaram-se do primeiro ao último minuto e o resultado é a melhor prova disso, pois a equipa mais forte somou mais do dobro dos pontos do seu opositor.



O primeiro período foi muito revelador do que iria ser o jogo, pois a Quinta dos Lombos ganhou logo aí uma vantagem confortável (31-17), que iria aumentar até ao intervalo, depois de um parcial de 19-8 no segundo quarto.



A equipa madeirense mostrou vontade e garra, mas não teve argumentos para contrariar o poderio adversário, que foi notório em todos capítulos.



A norte-americana Jenna Mallestone tentou remar contra a maré e puxar pela Escola Francisco Franco, tendo concluído o jogo com 22 pontos, mas foi uma luta inglória ante a força individual e coletiva dos Lombos.



A segunda parte foi uma cópia da primeira e não teve história, pois a Quinta dos Lombos continuou imparável, voltando a vencer claramente os últimos dois períodos (29-11 e 24-15).



A Quinta dos Lombos apurou-se, assim, sem dificuldades para a final, marcando encontro para domingo com o Benfica.



Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



CDEFF – Quinta dos Lombos, 51-103.



Ao intervalo: 25-50.



Sob a arbitragem de Jorge Cabral, Frederico Maia e Marta Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:



- CDEFF (51): Cristina Freitas (6), Inês Freitas (4), Mya Burns (17), Raida Luísa (2) e Jenna Mastellone (22). Jogaram ainda Ana Teixeira, Beatriz Sousa e Catarina Marques.



Treinador: João Silva.



- Quinta dos Lombos (103): Madel Ynn Utti (16), Sara Caetano (18), Jéssica Hanson (2), Suraya Rijal (16) e Chanaya Pinto (14). Jogaram ainda Laura Silva (2), Marta Roseiro (3), Rafaela Henriques (5), Nahomis Hardy (18), Rosinha Rosário (7) e Dilma Semedo (2).



Treinador: José Leite.







Marcha do marcador: 17-31 (primeiro período), 25-50 (intervalo), 36-79 (terceiro período) e 51-103 (resultado final).



Assistências: Cerca de 90 espetadores.