Quinta dos Lombos bate Benfica e soma terceira Supertaça feminina de basquetebol
A Quinta dos Lombos conquistou hoje pela terceira vez a Supertaça feminina de basquetebol, repetindo 2017/18 e 2022/23, ao vencer o Benfica, que era o detentor do troféu, por 67-55, no Barreiro.
O conjunto de Carcavelos já liderada ao intervalo por um ponto (28-27).
No ranking da prova, liderado pelo CAB Madeira (sete troféus), seguido de Estrelas da Avenida (cinco) e Algés (quatro), a Quinta dos Lombos saltou para o quarto lugar, igualando, entre outros o Benfica, com três troféus.
