Quinten Hermans vence na Volta ao País Basco e Roglic é líder apesar de queda

Hermans foi o mais rápido no sprint final, após 190,9 quilómetros entre Ezpeleta e Altsasu, e terminou com o tempo de 04:40.59 horas, superiorizando-se ao italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e ao espanhol Alex Aranburu (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.



Roglic chegou no grupo principal e continua na liderança da classificação geral, apesar de uma queda a cerca de 40 quilómetros da meta que o deixou com marcas visíveis. O esloveno chegou a estar descolado do pelotão, mas conseguiu reentrar.



Uma outra queda, já perto da entrada no quilómetro final, afetou o português Nelson Oliveira (Movistar) e o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), entre outros, mas ambos terminaram a etapa e não sofreram penalizações no tempo.



Na geral, Roglic lidera, agora com sete segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que bonificou num sprint intermédio e conseguiu reduzir a diferença, enquanto o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) é terceiro, a 10 segundos.



Nelson Oliveira, que antes da queda ainda tentou sair do pelotão em busca do triunfo, continua em 12.º, a 28 segundos de Roglic.



A quarta etapa, na quinta-feira, vai ligar Etxarri Aranatz a Legutio, ao longo de 157,5 quilómetros, com quatro contagens de montanha, uma de segunda categoria e três de terceira.