Rafael Gil e Angélica André conquistam títulos nacionais de 5 km em águas abertas

Lusa Comentários 29 Jun, 2019, 15:19 / atualizado em 29 Jun, 2019, 15:20 | Outras Modalidades

O nadador do Sporting cumpriu a distância, na barragem Alto Rabagão, em 57.28,29 minutos, impondo-se praticamente ao 'sprint' a Tiago Campos (CN Rio Maior). Diogo José (Cantanhedense) terminou no terceiro lugar, com 57.36,39.



"Procurei fazer uns arranques ao longo dos cinco quilómetros para testar o grupo da frente e percebi que estavam a reagir muito bem o que me levou a alterar a estratégia e guardar-me para os últimos metros. Estou bem, talvez na minha melhor forma de sempre, o que me permitiu arrancar colocar a cabeça debaixo de água e assegurar a vitória nos últimos 25 metros", afirmou Rafael Gil, citado pela Federação Portuguesa de Natação.



Na prova feminina, Angélica André (Fluvial Portuense) concluiu a prova com 57.43,91, à frente de Mafalda Rosa (CN Rio Maior), com 57.49,31, e de Cátia Agostinho (CN Rio Maior), 1:01.30,10 horas.



"Procurei seguir na frente com os rapazes. Sabia que uma ou duas adversárias poderiam seguir no grupo, foi o que aconteceu. Mas o ritmo estava bom para mim e acabei por a 25 metros da meta atacar forte e decidir a prova ao 'sprint'", explicou Angélica André.