Rafael Nadal defronta Tsitsipas na final do torneio de ténis de Barcelona

O esquerdino de Manacor, número três do ‘ranking’ ATP, derrotou na meia-final o compatriota Pablo Carreño-Busta, 13.º colocado na hierarquia mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-2, ao cabo de uma hora e 29 minutos.



Garantido o triunfo diante do campeão do Estoril Open de 2017, que desistiu da sexta edição da prova portuguesa no Clube de Ténis do Estoril, Nadal vai jogar, pela primeira vez esta época, uma final, depois dos desaires nos quartos de final do Open da Austrália e no Masters 1.000 de Monte Carlo.



Pela frente, o antigo número um mundial terá o grego Stefanos Tsitsipas, quinto classificado na hierarquia ATP, que hoje ultrapassou nas meias-finais o jovem italiano Jannik Sinner (19.º ATP), de 19 anos, com os parciais de 6-3 e 6-3, em uma hora e 23 minutos.



Naquele que será o nono encontro entre ambos, Rafael Nadal, de 34 anos, detém vantagem no confronto direto (6-2), mas o último triunfo foi no ‘major’ australiano e pertenceu a Stefanos Tsitsipas, de 22 anos, que no domingo se tornou campeão do Masters 1.000 do Principado do Mónaco.